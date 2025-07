Cuarto combate titular para ROH Supercard of Honor 2025

Se entiende que tras más de tres años bajo la propiedad de Tony Khan, ROH haya perdido un poco de candencia. O que incluso no se dediquen a su producto los mismos esfuerzos creativos que se dedican al producto de AEW. Pero el desdén que sufre ROH durante el último año resulta difícil de comprender, mientras Khan y Cía lo confían todo al talento de los luchadores.

Cada PPV nos deja varios encuentros de calidad, y al mismo tiempo estas grandes citas de ROH evidencian el estado de la casa del honor, pues su trabajo de construcción es prácticamente nulo. No obstante, al menos ayer un combate sirvió para concretar nueva defensa titular de Supercard of Honor 2025.

Shawn Dean y Carlie Bravo vencieron a Top Flight en el estelar del capítulo, y obtuvieron así una tentativa al Campeonato Mundial de Parejas ROH que ostentan Dustin Rhodes y Sammy Guevara desde el pasado agosto. Será la tercera vez que los integrantes de The Infantry compitan por las mencionadas correas y la quinta ocasión en que los «Hijos de Texas» pongan sus estatus sobre la mesa.

En una semana llega ROH Supercard of Honor 2025, a celebrarse desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU), y su menú provisional es el siguiente.

The Infantry @ShawnDean773 & @CarlieBravo are now the number one contenders for the ROH World Tag Team Titles and will face the champions @sammyguevara & @dustinrhodes at Supercard of Honor!



Watch Supercard of Honor EXCLUSIVELY on Honor Club at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/5x62BUnuCd