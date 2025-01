¿Cuánto tiempo planea seguir luchando Matt Hardy?

Matt Hardy empezó a luchar profesionalmente a comienzos de la década de 1990 después de años imitando a sus luchadores favoritos con su hermano, Jeff, y amigos en el patio trasero de su casa. No existen registros de aquellos tiempos pero según Cagematch el actual luchador de TNA y antes de WWE, AEW, ROH y la escena independiente ha disputado 2440 combates.

► En la recta final

Más de tres décadas después de, por ejemplo, esa primera lucha registrada en la que enfrentó a Nikolai Volkoff en Raw, el veterano se encuentra en la recta final de su carrera pero aún muy activo; sin ir más lejos, The Hardys van a exponer el Campeonato Mundial en Parejas de TNA en el evento de pago por visión Genesis el próximo 19 de enero.

“Creo que solo voy a seguir la espiral hasta que termine«, comenta Matt en Insight with Chris Van Vliet. «En el pasado lo he hecho, y ahora simplemente voy a ver cómo me siento y dejar que todo fluya. Trato de no pensar demasiado en el futuro ni abrumarme. Soy más una persona de vivir el día a día. Solo trato de pasar cada día y hacerlo lo mejor posible”.

Cuando le preguntaron si le gustaría terminar formando equipo con su hermano o de manera individual, contesta: “Imagino que probablemente terminaría de esa forma. Entramos juntos, probablemente salgamos juntos«.

Así mismo, valora qué será de ambos cuando cuelguen las botas: «En cuanto a Jeff, puedo verlo terminando como un artista, viviendo en Cameron o haciendo lo que sea que le guste. Creo que yo soy alguien que estará en este negocio de por vida. Trabajaré en algún lugar como productor, agente creativo o en lo que sea, porque soy muy apasionado de la lucha libre profesional. Creo que una vez que deje de ser un luchador en el ring, seguiré contribuyendo de alguna manera”.