¿Cuánto duró la racha negativa de Austin Theory ?

Austin Theory se enfrentó en el reciente Monday Night Raw a Mustafa Ali, quien ha sido una molestia para él y Seth Rollins. El combate fue uno de los más destacados de la noche, aunque contó con la interferencia del Visionario, quien estaba observando en primera fila, y que precisamente logró una decisiva distracción para que el ex Campeón de los Estados Unidos derrotara a su rival con un A Town Down.

► Austin Theory llevaba 50 derrotas consecutivas

Finalmente, en el reciente WWE RAW, Austin Theory logró su primera victoria en mucho tiempo, luego de que aparentemente perdiera el impulso cuando Triple H asumió el mando creativo en WWE. Muchos fanáticos creyeron de que, sin Vince McMahon en los controles, Mr. Money in the Bank iba a quedar sumido en el olvido, amasando una impresionante racha de 50 derrotas consecutivas incluyendo eventos en vivo no televisados.

La última victoria televisada de Austin Theory fue contra Dolph Ziggler durante el episodio de Raw del 21 de agosto de 2022, empezando esta racha negativa durante el programa del 5 de septiembre, cuando perdió una lucha individual ante Kevin Owens. Theory continuaría perdiendo encuentros ante Superestrellas como Bobby Lashley y Johhny Gargano.

Recordemos que Austin Theory es el actual portador del maletín de Money in the Bank y sigue siendo una de las Superestrellas más prometedoras que tiene la WWE hoy en día. Si bien había estado inmerso en una prolongada racha de derrotas, esta situación no es nada nuevo para un portador del codiciado maletín, puesto que también ha ocurrido con luchadores como The Miz o Baron Corbin. Seguramente, el enfoque de Theory está en ver cómo, cuándo y contra quién canjeará su oportunidad titular.