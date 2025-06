Días atrás Dominik Mysterio contaba que WWE le pagó cinco mil dólares por participar en un evento cuando era un niño:

«Me pagaron, te voy a decir exactamente cuánto me pagaron. Me pagaron cinco mil dólares. Cinco mil. Y eso fue solo por uno de los eventos. Mis padres me lo dijeron —normalmente no me decían, solo me decían que lo guardaban— pero esta vez me lo contaron porque yo estaba preguntando: ‘¿Cuánto me pagaron por esto?’ Yo sabía que algo venía. Me dijeron: ‘Te pagaron cinco mil dólares.’ ‘Cool, vamos a Toys R Us.’ Fui a Toys R Us».