Los Young Bucks hicieron famosa la Superkick Party en ROH y PWG cuando se ponían a aplicar súper patadas a sus oponentes de manera continua para regocijo de los fanáticos. También se ven ocasionalmente en AEW. Ahora, ¿cuántas son necesarias para que realmente pueda llamarse una fiesta? De ello estuvieron hablando recientemente los hermanos con RJ City en Hey! (EW). Y si bien ellos tienen un número, el entrevistador tienen otro, ya queda a juicio de cada uno quién tiene razón.

RJ City: «¿Cuántas Superkicks se necesitan para tener una Superkick Party?»

Nick Jackson: «Buena pregunta.»

Matt Jackson: «Entonces, una o dos serían como una reunión casual.»

Nick Jackson: «Todos hacen al menos una.»

Matt Jackson: «Creo que se convierte en una verdadera fiesta cuando hay alrededor de media docena.»

Nick Jackson: «Eso es justo.»

RJ City: «Incorrecto. Según mis cálculos, seis son un ‘encuentro’. Siete son una ‘velada’. Ocho, como mínimo, se considera una fiesta.»

Puede que lo importante no sea la cantidad sino la calidad. Aunque, sabiendo que los Bucks son dos de los mejores del mundo en usar esa patada, ambas cuestiones están garantizadas, así que podemos decir que cuantas más mejor. Y puede que los siguientes en saber qué se siente como invitados a la fiesta sean Ricky Starks y Big Bill, pues ellos acaban de destronar a FTR como Campeones Mundiales de Parejas AEW para sorpresa de todo el mundo en el reciente episodio de Collision.

Cambiando de tema, en la misma entrevista, los Jackson revelaron qué nombre pudo tener la compañía en lugar de AEW:

«Bueno, estuvo cerca de llamarse ‘World’s Best Wrestling’. Así que, en definitiva, AEW suena mucho mejor que eso, ¿verdad?».

La verdad es que parece un nombre sacado de un generador de nombres. Menos mal que no lo eligieron.

No better definition of a Superkick Party than this AEW World Tag Team Championship match!

Tune in to #AEWDynamite: #FyterFest Week 1 LIVE on TBS right now! pic.twitter.com/TenMjgHATo

— All Elite Wrestling (@AEW) July 14, 2022