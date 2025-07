¿Cuántas luchas hay planeadas para AEW All In: Texas?

Entramos en semana de AEW All In: Texas, pero todavía restan dos episodios televisivos de la casa Élite, las correspondientes ediciones de Dynamite y Collision. Véase, cabe esperar que el cartel del gran PPV acabe por perfilarse en los próximos días, aunque parece que AEW no pretende realizar numerosas actualizaciones.

Según reporta Fightful, la promotora planea añadir al menos un combate más, que involucraría a varios talentos y sería anunciado el jueves durante Collision (recuerden, este programa adelanta su día de emisión). Con todo, el medio comandado por Sean Ross Sapp apunta que, respecto a las dos ediciones anteriores, All In seguramente presente menos combates en su menú. La primera presentó ocho en su cartel principal y tres en la «Zero Hour», mientras la segunda presentó nueve y tres, respectivamente.

Por el momento, son siete los encuentros confirmados para AEW All In: Texas, velada a celebrarse este sábado 12 de julio desde el Globe Life Field de Arlington (Texas, EEUU) y que podrán seguir vía SUPERLUCHAS.

