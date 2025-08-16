Cuando WWE se hizo cargo del pódcast del Undertaker

Hoy en día, Six Feet Under with Mark Calaway, el pódcast comandado por el Undertaker (y con Michelle McCool como anfitriona) pertenece a la WWE. Hace unas horas conocíamos que por ese motivo el excoanfitrión Matt Lyda dejó el show.

► El despido de Brayt Wyatt de WWE

En el mismo video reciente en el canal de YouTube de Maven, Lyda revela cómo descubrió la toma de control de WWE:

“Acabábamos de terminar de grabar con uno de mis héroes en el deporte, Jake ‘The Snake’ Roberts, y con Diamond Dallas Page, con quien he sido amigo desde hace un tiempo. Ellos vinieron, filmamos, hicimos varias tomas en un mismo día. El último episodio que grabamos ese día fue una charla entre Mark y yo, que iba a ser el primer episodio de ese grupo que saldría al aire. Así que lo hicimos, lo terminamos. Luego hice lo que siempre hago y le pregunté: ‘¿Cómo va todo? ¿Cómo está la esposa, los niños, la casa?’ Y él me respondió: ‘Realmente quiero hablar contigo de algunas cosas.’ Yo dije: ‘Está bien.’

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diamond Dallas Page (DDP) (@diamonddallaspage)

“Pensé que estaba a punto de decirme: ‘Ya terminé, sabes, voy a dejarlo por completo, ¿sí? Es demasiado.’ Creí que simplemente iba a decir: ‘Oye, hermano, LFG, todo lo demás… ya terminé, tengo demasiado en mi plato.’ Pero en cambio me dijo: ‘El pódcast va a ser tomado por WWE. Vamos a movernos en esa dirección.’ Yo en ese momento no tenía ni idea. Así que le respondí: ‘Entonces supongo que este es el final de mi etapa aquí.’ Y él me contestó: ‘Sí, lamentablemente.’”