Cuando WWE le pagó 250 mil dólares a Brock Lesnar… ¡Y se enojó!

Aunque Brock Lesnar está totalmente alejado de WWE a causa de haber sido nombrado en la demanda contra Vince McMahon, John Laurinaitis y WWE debido a presunto abuso y trata, recientemente, el veterano comentarista Jim Ross, hoy en AEW, habló de él.

Lo hizo cuando estaba hablando de Goldberg, y recordó la lucha que Goldberg y Lesnar tuvieron en WrestleMania 20, revelando algo bastante curioso. Brock Lesnar se enojó porque la millonada que WWE le pagó, le pareció muy poco. Estas fueron las palabras de Ross, quien fue Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones con el Talento en WWE, en la más reciente edición de su podcast Grilling JR:

► Jim Ross recuerda cuando a Brock Lesnar le pareció poco ganar 250 mil dólares

«Recuerdo, creo que el pago, si no me equivoco, que hicimos para ese show es que, creo que él ganó 250 lucas y también Goldberg. Recuerdo estar sentado en mi oficina en Stanford y la asistente de Vince dijo que Brock Lesnar estaba al teléfono.

«Quería hablar con Vince McMahon y Vince quería que hable contigo. Esa fue mi preparación para esa conversación, y como… aquí está. Así que allá va y luego me pongo al teléfono con él y está de mal humor porque recibió su pago, pensó que lo estafaron.

«Le dije, ‘¿En qué te basas en esto, hiciste un estudio de las finanzas de este evento o alguien te dijo, uno de tus compinches te dijo que te estafaron en tu pago? ¿En qué te estás basando? Necesitas darme algo aquí. ¿No te gustó?’ Y él dijo, ‘Simplemente creo que ustedes me estafaron.’ Le dije, ‘Bueno, no te estafamos y lamento que te sientas así,’ y me colgó».