¿Cuándo vuelve Thunder Rosa a AEW? Hay otra fecha

Thunder Rosa lleva varios meses alejada de la programación de All Elite Wrestling debido a una grave lesión y en Súper Luchas no hemos dejado de informar acerca de su evolución y retorno a los encordados. También sobre que fuera despojada del Campeonato Mundial Femenil AEW, que actualmente está en manos de Jamie Hayter, y lo cual hizo que se reconociera oficialmente el reinado de Toni Storm como si no hubiera sido con el título interino. Y hoy tenemos novedades sobre «La Mera Mera» gracias a dos fuentes diferentes.

► ¿Cuándo vuelve Thunder Rosa a AEW?

Por un lado, Dave Meltzer señala lo siguiente en un episodio reciente del Wrestling Observer Radio:

«Lo último que escuchamos fue que esperaba estar de vuelta en febrero. Hubo muchas personas que pensaron que sería la compañera misteriosa de Saraya contra Britt Baker y Jamie Hayter el 11/1 en el Kia Forum de Los Ángeles, pero la última palabra sobre su regreso fue febrero».

Y por el otro, la misma luchadora de Tijuana da una nueva actualización en su canal de YouTube:

«La recuperación va muy bien. Esta semana, solo pude hacer sentadillas con una mancuerna de dos libras. No he hecho ningún levantamiento en los últimos cuatro o cinco meses, lo cual es enorme. Hace dos semanas pude hacer una carrera de 5 km, la mitad de la cual caminé, porque no tengo permitido correr. Puedo trotar, eso es todo. Esos son grandes hitos para mí. Todavía no he podido estar en el ring, así que estamos trabajando en eso».

¿Qué os gustaría que hiciera Thunder Rosa cuando vuelva a AEW?