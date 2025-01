¿Cuándo volvería SmackDown al formato de dos horas?

Desde principios de 2025, WWE SmackDown expandió su duración a tres horas en la cadena USA Network, siento esto la primera vez desde su debut en 1999 que la marca azul agregó una hora adicional a su programación.

Sin embargo, este cambio no sería permanente. Triple H, CCO de WWE, confirmó recientemente que SmackDown regresará a su formato de dos horas, aunque no especificó la fecha exacta en la que esto sucederá.

► ¿Cuándo volverá SmackDown a ser de dos horas?

Ahora, el reconocido periodista Dave Meltzer, a través del Wrestling Observer Newsletter, reveló detalles clave sobre el posible marco temporal para este ajuste. Según Meltzer, mayo o junio de 2025 son los meses más probables para el regreso al horario original, coincidiendo con el periodo posterior a WrestleMania.

“La idea es que tienen más contenido que transmitir hasta WrestleMania, pero después de este evento, el cambio podría concretarse”, mencionó Meltzer.

El paso de SmackDown a tres horas trajo consigo una comparación interesante entre las plataformas de transmisión de WWE.

En Netflix, los espectadores que iniciaron el programa en vivo con un leve retraso pudieron disfrutarlo sin comerciales hasta alcanzar la transmisión en tiempo real. Mientras tanto, los que optaron por verlo con mayor retraso no tuvieron interrupciones publicitarias en absoluto. Por otro lado, en Peacock, las repeticiones incluyeron anuncios adicionales que no estaban presentes durante la transmisión en vivo, y los usuarios no pudieron adelantarlos.

El cambio también sigue la tendencia de flexibilidad en los tiempos de transmisión de WWE. Raw, por ejemplo, volvió a su formato de tres horas este año tras un periodo reducido de dos horas entre octubre y diciembre. Sin embargo, Triple H ha señalado que un programa de dos horas y media podría ser el “punto ideal” para la marca roja, algo que sucedió en el segundo programa en Netflix, lo que deja entrever que WWE está explorando nuevos enfoques para optimizar su contenido en diferentes plataformas.