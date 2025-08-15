¿Cuándo volvería Liv Morgan al ring?

La desafortunada lesión de Liv Morgan afectó gravemente la historia de The Judgment Day y el Campeonato Femenil en Parejas, que compartía con Raquel Rodríguez antes de su lesión, y también implicó reescribir las historias dentro de la división femenil. No obstante, Roxanne Perez ha salido al paso como reemplazo de la ex Campeona Mundial, pese a tener éxito en varias defensas, terminaron perdiendo el título en SummerSlam.

► Liv Morgan se perderá todo el año

Esta lesión en el hombro obligó posteriormente a Morgan a someterse a una cirugía y ahora se encuentra en recuperación. Al respecto, un informe de PWI Elite da cuenta que los directivos de la WWE esperan que Morgan regrese a la acción en el ring a principios de 2026, siempre que su recuperación siga según lo previsto. Esta semana, según informes, Morgan fue programada para una evaluación médica actualizada, pero se desconoce si dicho examen ya se realizó, aunque se dice que estuvo ausente de la reciente edición de RAW, que se llevó a cabo en Quebec, Canadá.

Liv Morgan no es ajena a las lesiones, ya que anteriormente sufrió un desgarro de bíceps, un desgarro del manguito rotador y un desgarro del labrum en el 2023, lo que la mantuvo de baja durante más de seis meses. Sin embargo, regresó y se mantuvo relevante y en los planos estelares hasta que se dio su desafortunada maniobra en un combate contra Kairi Sane. Mientras tanto, The Judgment Day continúa avanzando sin ella, aunque todavía es nombrada en la programación, por lo que podrían prepararle algo importante a su regreso si la tendencia se mantiene.