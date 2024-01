¿Cuándo volvería Dragon Lee a luchar en WWE?

Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, anoche, el luchador Dragon Lee anunció a través de su cuenta de Twitter, el hecho de que no iba a poder luchar esta noche en el evento especial de NXT denominado New Year’s Evil 2024.

Y es el actual Campeón Norteamericano NXT, quien también forma parte del elenco de luchadores de SmackDown, iba a hacer equipo con Joaquín Wilde y Cruz del Toro de la LWO, para enfrentarse a la No Quarter Catch Crew, conformada por Drew Gulak, Myles Borne y Damon Kemp.

► Los problemas de visa de Dragon Lee no serían tan graves

El enmascarado señaló que problemas con su visa le impidieron salir de México, y prometió una gran sorpresa como su reemplazo, lo que ha hecho a muchos creer que se trata de Andrade el Ídolo, quien inició este 2024 dejando AEW y convirtiéndose en agente libre.

Ahora, Mike Johnson de Pro Wrestling Insider ha dado una actualización con respecto al caso de Lee, declarando que podría retornar al ring bastante pronto. Estas fueron sus palabras:

«Nos dicen que no hay problemas inminentes con la nueva visa de trabajo de Dragon Lee para WWE en los Estados Unidos y que ya fue aprobada. El único detalle es que, debido a las fiestas de fin de año, no llegó a tiempo para que pudiera regresar a los Estados Unidos y participar en NXT New Year’s Evil.

«Según el informe, se espera que Dragon Lee regrese rápidamente, y este viernes en el SmackDown podría ser una posibilidad si el Campeón Norteamericano NXT logra obtener físicamente su visa».