¿Cuándo volverá Pat McAfee a la WWE?

A finales de junio Pat McAfee anunciaba que dejaba la mesa de comentarios de WWE debido a que se encontraba agotado, aunque luego se mostró molesto con los fanáticos que se burlaban de él por el motivo que dejó, aunque era evidente que no tenía previsto regresar mientras se enfocaba en sus otros proyectos personales, algo que la compañía ya lo tenía previsto. No obstante, el comentarista hizo una aparición especial en Wrestrepalooza en septiembre pasado, evento que se llevó a cabo en Indianápolis, ciudad en donde reside.

► Pat McAfee volvería tras concluir el fútbol americano universitario

En una actualización revelada durante The Pat McAfee Show este míercoles, Nick Khan habló sobre el eventual regreso de Pat McAfee a las pantallas de la WWE, y el comentarista dejó abierta la puerta mencionando que estaba listo:

«Estoy en forma».

Según Nick Khan, no era el único que pensaba en que McAfee regresaría pronto e incluso mencionó que había recibido mensajes de gente preguntándole sobre el tema. Luego de varias bromas que surgieron durante la conversación, el Presidente de la WWE mencionó que la vuelta del comentarista a la WWE se daría tan pronto como concluya la temporada del Fútbol americano universitario.

«Te vamos a traer de vuelta. Sé que tú y yo nos sentaremos juntos cuando baje el ritmo del fútbol americano universitario».

En la actualidad, Pat McAfee sigue trabajando en ESPN en College GameDay en la recta final de la temporada del fútbol americano universitario, con los campeonatos de conferencia programados para este fin de semana y la temporada de tazones comenzando justo después. Se espera que una vez que se despeje el calendario de juegos, la WWE decida traerlo de vuelta.