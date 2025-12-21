¿Cuándo volverá LA Knight tras ser atacado por The Vision?

En el episodio de Monday Night RAW de hace un par de semanas, LA Knight sufrió una derrota ante Logan Paul y fue agredido brutalmente en un ataque de tres contra uno debido a la presencia de Bron Breakker y Bronson Reed. Después, fue emboscado de nuevo tras bastidores al terminar el programa, lo que llevó a los fans a especular sobre su futuro inmediato, aunque después se pudo conocer que esta situación sería parte de una historia en curso para la «Megaestrella».

► LA Knight regresará en el 2026

Durante el episodio del 15 de diciembre de WWE RAW, Joe Tessitore ofreció una actualización en directo sobre el estado de LA Knight tras ser emboscado la semana anterior por The Vision, añadiendo que el luchador sufrió múltiples lesiones, siendo la más grave una fractura de esternón, y que estará «fuera de combate indefinidamente».

Ahora, en medio de las especulaciones, Sean Ross Sapp ofreció algo de claridad en una sesión de preguntas y respuestas de Fightful Select cuando se le preguntó si la WWE había «enterrado» por completo a LA Knight.

«Hombre, no lo entiendo. Estaba programado para la final del torneo de John Cena y de paso venció a Jey Uso. No puedo hablar de su futuro más allá de que le queden años de contrato, pero no lo veo como un entierro. No todos pueden ser campeones mundiales a la vez. Creo que este es el tipo de reacción que la WWE quiere provocar, y lo llevo diciendo desde agosto. Está fuera al menos hasta el 2026.»

Ya quedando pocas semanas para que inicie el año, y solo un episodio de Monday Night Raw sin grabar (el del 29 de diciembre), se espera que no sea una ausencia prolongada la de LA Knight, y simplemente están dándole una pausa y un descanso aprovechando las festividades de fin de año.