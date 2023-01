Cuando Volkanovski se sintió mal por Korean Zombie

El encuentro de UFC 273 entre Alexander Volkanovski y «The Korean Zombie» Chan Sung Jung fue en gran medida unilateral. La abrumadora potencia y el hábil golpeo del campeón del peso pluma resultaron demasiado para el coreano, que fue superado 138-48 durante el combate.

El árbitro Herb Dean puso fin al combate a los 45 segundos del cuarto asalto. Sin embargo, en una entrevista reciente con The AllStar, el campeón del peso pluma reveló que casi se sintió mal por «El zombie coreano» hacia el final:

«Somos luchadores, somos guerreros. No te vas a sentar ahí a dar golpecitos en el suelo entre asaltos [o] a decirle a tus entrenadores que estás acabado. No vas a hacer eso. No hay forma de que ‘Korean Zombie’ haga eso… pero pude verlo en sus ojos, aunque no intentaba hacer eso, pude ver en sus ojos que estaba acabado… Me sentí mal en ese momento porque sentí que el árbitro podría haber dicho: ‘Ya está'».

Volkaovski añadió que el árbitro podría haber detenido el combate después del tercer asalto, ya que Jung estaba claramente derrotado en ese momento:

«Incluso cuando estaba sentado allí [entre los asaltos tres y cuatro]… no es que no quisiera estar allí, pero estaba como, ‘No hay nada que pueda hacer’. Así que sentí que parecía derrotado [pero] el árbitro no se lo dio».