Desde hace unos días, R-Truth se convirtió en uno de los luchadores más respetados de los fans de WWE. Todo porque dejó atrás a este personaje y le mostró al mundo a Ron Killings «The Truth», un personaje con su nombre real y con el cual se espera que esté durante varios meses, mientras finaliza su etapa en WWE y se va de la empresa en mejores términos para que pueda obtener programaciones y reservas en shows de lucha libre independiente con mayor facilidad.

El objetivo es hacerlo de R-Truth un verdadero y creíble luchador, para ser contratado por empresas independientes con mayor facilidad y no con el rol cómico de R-Truth. Así lo negoció con Nick Khan y así lo tuvo que aceptar Triple H. Pues bien, este nuevo personaje ha dejado ver una capa nunca vista de R-Truth en WWE: un tipo con carácter, enojón y que puede llegar a ser muy peligroso.

► La divertida anécdota de Vince Russo con Ron Killings

Sin embargo, esto ya fue algo de lo que mostró con su personaje de Ron Killings hace unos años en TNA Wrestling, cuando fue despedido de WWE. Pues bien, Vince Russo recordó recientemente esta etapa en su video podcast para Sports Keeda Wrestling y mencionó que tras un segmento que no estaba en el guion, Killings se enojó y tuvo que volar en otro avión. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Me aparecí sin previo aviso durante un segmento en vivo de TNA y derribé físicamente a Killings en el ring sin advertencia alguna. Todo fue real, y Killings no tenía idea de lo que iba a pasar.

«¿Quieres escuchar una historia graciosa sobre Ron ‘The Truth’ Killings, bro? De nuevo, la gente—por la razón que sea—no quiere creer las cosas que digo. Te lo juro por Dios, bro, la idea de mentir sobre cualquier cosa relacionada con la lucha libre profesional me parece una vergüenza total. ¿Mentir sobre lucha libre? Por favor…

«Todo fue fuera del libreto, y nadie—ni siquiera Killings—sabía que yo estaba en Tennessee para el show. Entonces Chris, estábamos haciendo esto—y, ya sabes, bro, era una intervención legítima. La gente ni siquiera sabía que yo estaba en el estado de Tennessee. No sabían que estaba fuera del edificio. No sabían que iba a aparecer. Todo fue… todo fue improvisado, bro. Todo fue sobre la marcha, ¿entiendes?

«Irrumpí en el ring y lancé a Killings con fuerza contra la lona, todo en nombre del realismo. Entonces llego un día y, ya sabes, se suponía que iba a haber una pelea. Ellos no sabían que yo iba a aparecer, ¿cierto? Y bro, yo no iba a hacer una cosa suave ni nada. Fue como, ‘Bro, esto tiene que parecer real’, ¿ok? Así que estábamos haciendo una movida y Truth estaba en el ring. Chris, te lo juro—y Truth no sabe que voy a aparecer. Él no tiene ni idea.

«Bro, te lo juro por Dios—creo que fue el único momento en toda mi vida en que tuve una fuerza tipo hercúlea. Ahora, ten en cuenta: Truth no sabe que voy a hacer nada. Lo agarré, bro, y lo lancé al suelo tan fuerte como pude.

«Cuando el segmento terminó, salí caminando al estacionamiento como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando recibí una advertencia urgente de dos luchadores de TNA. Entonces bro, termina el segmento, salgo de nuevo al estacionamiento por donde había entrado, y me quedo ahí parado, ya sabes, al lado del auto. Estaba esperando a que llegara Jeff Jarrett, ¿ok?”

«Y de repente llegan corriendo los Harris Boys (Don Harris y Ron Harris): ‘Más te vale subirte al auto e irte al carajo porque Ron Killings te está buscando, bro. Y si te encuentra, te va a matar en el acto’.

«No lo dudé ni un segundo. Bro, me subí al auto más rápido que nunca—porque bro, en serio, lo derribé sin que él supiera nada. Y no quería encontrarme a un Ron Killings furioso, bro. Oh por Dios, nunca voy a olvidar eso».