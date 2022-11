Los Exploding Barbed Wire Deathmatch, bien realizados, como solo Atsushi Onita sabe hacerlos, son uno de los combates más espectaculares a nivel visual por la cantidad de explosivos y pirotecnia que se utilizan. Y hasta Vince McMahon sucumbió a los encantos de este tipo de combates y quiso realizar uno en WWE.

Así lo ha recordado recientemente Court Bauer, dueño de Major League Wrestling y antiguo guionista creativo de WWE, en una entrevista con el podcast The Insiders de AdFreeShows. Sin embargo, esta idea se transformó sin que él lo quisiera y nació la Punjabi Match. Estas fueron sus declaraciones:

► Una jaula explosiva dio vida de forma accidental a la Punjabi Match

«Yo quería hacer un Exploding Deathmatch en WWE. En WWE querían que hiciéramos algo diferente, así que se me ocurrió ver ECW y, luego, le mostré a Vince una lucha a muerte con alambre de púas explosivos que tuvo Onita. Y él dijo: ‘Sí, ¡vamos a hacer eso!’

«Y me dijeron que me reuniera con Kevin Dunn y su equipo para ponernos a trabajar en eso. Yo no era el guionista principal, solo daba sugerencias a uno de los guionistas creativos de la sala, pero era una victoria para mí: a Vince le gustó una idea mía.

«Y ahora, estaba en el plato de otra persona. Entonces, Alex Greenfield era el guionista creativo principal de SmackDown y habló con el equipo de Kevin Dunn, pero no le dieron ninguna respuesta clara, todo parecía muy vago.

«Hasta que unos 15 días después vimos unas fotos de cómo se estaba construyendo una cosa grandota, parecía sacada de Indiana Jones, una especie de cosa que parecía el Templo Maldito o algo así. Era algo totalmente diferente a un Exploding Barbed Wire Deathmatch y se suponía que iba a estar The Undertaker en una de esas cosas en donde parecía que la acción cobraba vida por sí sola.

«Supongo que fue impresionante, porque era una jaula que parecía de bambú que resultó en un Punjabi Match. Y, bueno, fue totalmente diferente a como me lo imaginé, ni siquiera usaron explosivos, simplemente parecía algo al estilo de la Cámara de los Horrores.

«Y entonces, The Great Khali tuvo unos exámenes de laboratorio en donde la salieron problemas hepáticos, tenía enzimas elevadas, un síntoma de posible Hepatitis C, así que The Undertaker tuvo que tener esa Punjabi Match en contra de The Big Show… Pobre tipo, simplemente no pudo tener tiempo suficiente para prepararse.

«Solamente recuerdo que Dusty Rhodes vio la jaula y sacudió su mano y dijo: ‘¡Oh, baby! ¡Será una larga noche!’ Y, en efecto, fue una noche larga y difícil. Lo siento por todas las partes involucradas, pero simplemente, cambiaron todo.

«Inicialmente, se suponía que iba a ser un Exploding Barbed Wire Deathmatch y no sé, creo que simplemente Kevin Dunn sintió que no era un combate factible para WWE.

«Y nunca nos dijeron por qué cambiaron la idea de una lucha con explosivos y alambre de púas a una dentro de una jaula que parecía de bambú, pero no lo era y que lucía como el Templo de la Perdición de Indiana Jones.

«Pero, bueno, hasta Greenfield estuvo desconcertado de lo que pasó. Eso sí, entiendo que hacer un combate a muerte con explosiones pirotécnicas podría ser problemático, pero nunca obtuvimos una respuesta real de por qué cambió todo. No lo sé