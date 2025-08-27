El legendario comentarista de WWE durante décadas, y desde hace unos años, comentarista especial y estrella de AEW, habló acerca de la vez que Vince McMahon, como presidente de WWE, lo puso a cargo de la tarea de de adquirir videotecas de lucha libre para WWE.

Ross declaró que el Presidente de AEW, Tony Khan, debería intentar también adquirir videotecas y monetizar tanto con los videos de AEW sin necesidad de darle a alguien los derechos sobre su videoteca. Estas fueron sus declaraciones:

► Jim Ross y cuando Vince McMahon le pidió comprar videotecas de lucha libre para WWE

“Los planes más grandes eran una videoteca alrededor de la cual podíamos construir. Todo ese material se producía de manera episódica. Es perfecto para la televisión. Si ves el primer episodio, entonces vas a querer ver el segundo, y así sucesivamente. Me reuní con Doris Adkisson… Entonces, nos reunimos con Doris y ella era una vendedora agresiva, y luego me reuní con Larry Matysik en St. Louis… Larry es un tipo inteligente.

«Él sabía lo que estábamos tratando de hacer. No es como si fuera un crimen. Queríamos poder programar una red de alguna descripción y necesitábamos contenido. El contenido es el rey, y eso terminó generándole a WWE millones de dólares con su propia red, su propia marca, y han hecho un trabajo increíble construyendo esa marca.

«Y estoy seguro de que en algún punto del camino, Tony Khan está tomando notas para poder monetizar plenamente su marca en algún momento del futuro, y se puede hacer sin ceder los derechos. Simplemente, dejas que la marca registrada se use en una ubicación diferente y de una manera distinta. Así que, pienso que probablemente uno de nuestros mejores movimientos estratégicos fue comprar todas esas videotecas, y yo estaba a cargo de adquirirlas, por así decirlo”.