Cuando Vince McMahon llamó a Mark Henry este estaba entrenando con Terry Todd en Autin, Texas. Dicho así no dice mucho pero no se preocupen porque el miembro del Salón de la Fama de WWE fue más explícito en su reciente entrevista con Stone Cold en su Broken Skull Sessions. Cada episodio de este show es interesante porque su conductor, que también ha recibido el honor de su reciente invitado, consigue sacar a cada uno de sus visitantes sus mejores historias. Y en el caso del "Hombre Más Fuerte del Mundo" no fue una excepción.

► Cuando Vince McMahon llamó a Mark Henry

"Vince llamó a Terry Todd y consiguió mi número de teléfono, y me llamó al centro de entrenamiento. Y, fíjate yo era un gran fanático de la lucha libre profesiona. Todos los lunes por la noche los muchachos y yo la veíamos en televisión. Entonces me avisan: 'Hola Mark, tienes una llamada'. Teníamos un teléfono comunitario. Lo tomo: '¿Hola?'. Responden: 'Soy Vince McMahon. ¿Cómo estás?'. Y yo digo: 'Está bien, Wes. ¡Cuelga!'. "Entonces Terry me llama de nuevo: '¡Mark, el teléfono! Te sugiero que atiendas esta llamada'. Entonces me encuentr al lado del teléfono temblando. Suena el teléfono, lo tomó y me dicen: '¿Mark Henry?'. Digo: 'Siento haber colgado. Pensé que era uno de mis amigos'. Me dijo: 'No te preocupes. Mira, escuché que eres un gran fanático de la lucha libre'. Le dije: '¡Sí!'. Y me dijo: 'Quiero que vengas a Connecticut y veas cómo hacemos las cosas'".

Henry continúa:

"Cuando llegué a Connecticut conocí al Undertaker y a Yokozuna. Luego me dijeron: 'Esta es la manera en que hacemos negocios. Los jóvenes cuidan a los veteranos. Yokozuna necesito a alguien que lo lleve a los shows y ese vas a ser tú. Así que empecé a cargar con las bolsas y a llevar a los eventos a Yokozuna. Esa fue la mejor parte de toda mi carrera en la lucha libre profesional, por encima de ganar el campeonato mundial. Yoko me trató como la realeza. Era uno de ellos, si decía algo podías creer que era verdad. Era como el tipo más honesto que he conocido y era muy divertido. ¡Él me llevó a mi primer club de striptease! ¡Amo a Yoko!".

La ahora leyenda de la lucha libre firmó un contrato por una importante bolsa y reconoce que entiende la molestia de algunos de sus compañeros.

"Puedo entender que algunos se enojaran porque a mí me pagaban el doble nada más llegar. Yo no se lo dije a nadie pero de alguna manera salió y molestó a algunos. Nadie quería entrenarme. Nadie quería enseñarme. WWE contrató al Dr. Tom [Prichard], a quien considero uno de los cinco mejores entrenadores del mundo. Él y Rip Rogers son el número uno y el número dos en mi lista".

Hablando de favoritos, Henry mencionó a dos luchadores en especial.