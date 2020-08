¿Cuándo veremos fanáticos de WWE en el Amway Center?

Hace pocas horas habíamos informado de una versión extraoficial que indicaba que el PPV SummerSlam 2020 previsto para este 23 de agosto se desarrollaría en el Amway Center, escenario que sirve de casa a los Orlando Magic de la NBA y que tiene una capacidad para más de 18 mil espectadores. Este hecho fue confirmado horas después cuando varios camiones de la WWE arribaron al recinto.

A pesar de que WWE está trasladando todo su contingente logístico al Amway Center, eso no implica que vayamos a tener fanáticos pronto, a pesar de que el recinto ofrece mejores condiciones para lograr el distanciamiento social. Lo que sí se plantea es usar público virtual en sus grabaciones.

La compañía grabará SummerSlam desde el Amway Center, y también transmitirán episodios de Raw y SmackDown a partir del 21 de agosto. La ausencia de fanáticos se debe a un acuerdo que WWE ha tenido con la ciudad de Orlando.

Jon Alba informó que, como parte del acuerdo de la WWE con la ciudad de Orlando, los fanáticos no podrán estar en el Amway Center hasta al menos el 30 de octubre. No se señaló si se permitirán después de esa fecha, pero ciertamente cubre los próximos meses.

A rep from the City of Orlando tells me and @MyNews13 #WWE has a use agreement with Amway Center through Oct. 30 with no fans present in the building.

So barring an amendment in the agreement, no live fans through October, but WWE gets arena access for all events through then.

— Jon Alba (@JonAlba) August 15, 2020