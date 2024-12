Cuando un ex WWE y CMLL golpeó a Robert Downey Jr.

La estrella de Hollywood Robert Downey Jr. una vez recibió un puñetazo accidental de un luchador que pasó por WWE y por el CMLL. Se trata de Robert Maillet, conocido en la lucha libre como Kurrgan (parte del equipo The Oddities de la Attitude Era; por ejemplo, participó en SummerSlam 1998 o Survivor Series 1997) o Goliath El Gigante por sus tiempos en México en el Consejo Mundial de Lucha Libre (algunos quizá lo recuerden del Toreo de 4 Caminos en un combate multitudinario que involucró al gran Canek).

Embed from Getty Images

► Un puñetazo accidental

En una reciente visita al podcast Stories With Brisco And Bradshaw, Maillet, actor de películas como ‘300’, ‘Pacific Rim’ o ‘Deadpool’, recuerda aquel golpe no intencionado al protagonista de ‘Sherlock Holmes’:

«Estábamos filmando una escena complicada. Era una escena de pelea, principalmente con él, y luego estábamos filmando peleas debajo de un bote. Era muy complicado y nos tomó varios días hacerlo. Cambiábamos cosas todos los días la coreografía de la pelea. A veces no teníamos tiempo para ensayar, y a veces Robert Downey estaba ocupado con otra cosa, así que teníamos que ensayar con un doble de acción. Siempre estaba cambiando, todo el tiempo.

Hicimos un segmento donde yo apuntaba un golpe hacia su cara. Él se suponía que debía bloquearlo, y luego mi golpe iba dirigido hacia su pecho y él caía hacia unos barriles. Lo hicimos un par de veces frente a las cámaras. Pero una vez, sucedió tan rápido que él olvidó bloquear. Es complicado porque no pude detenerme en el último momento, ya que todo pasó muy rápido. Estaba apuntando hacia su cara, él no lo bloqueó, así que lo golpeé directamente en la boca. Sabía que era malo. Sabía que lo había lastimado. Se fue al suelo. Es un actor tan metódico que nadie del equipo sabía si era parte de la coreografía o no. Nadie lo sabía. Cayó, yo sabía que lo había lastimado, pero no sabía qué tan grave era. No quería romperle nada. Él es la estrella principal de la película. Vi sangre saliendo de su boca, así que ya era lo suficientemente malo. Se arrastraba por el suelo porque es un actor de carácter. Se dio cuenta de que era real, así que paró la filmación. Lo seguí y le pregunté: ‘¿Estás bien?’ Lo que pasó fue que se cortó el interior del labio. Detuvieron el sangrado y le pusieron hielo para bajar la hinchazón. No se rompió nada. Terminamos nuestras escenas esa noche y luego lo llevaron al hospital. Le pusieron, creo, cinco puntos. Me sentí fatal. Me sentí terrible. No quieres ir a un set a lastimar a la gente. No quiero matar a la estrella. Los agentes de seguros estaban en el set y estaban muy nerviosos.

Al día siguiente, él estaba bien. Vino a mi tráiler mientras yo me maquillaba y me preparaba para el día siguiente. Llegó y dejó una bolsa de regalo sin decir una palabra. Pensé que iba a atacarme. Era una botella de champán, con una nota personal que decía que todo estaba bien y que no me preocupara. Eso me dio un empujón. Yo estaba más afectado que él. Me sentía muy mal. Al final, me dio un poco más de publicidad. Se volvió viral porque decían: ‘Un extra golpea a Iron Man.’ Pero yo no era un extra en esa película. Me insultó un poco. Stuntman está bien. Yo era algo así como un actor de acrobacias; hacía mis propios stunts. Fue lo suficientemente viral como para que hiciera mucha publicidad. Incluso me mencionaron en el programa de David Letterman cuando Downey estaba promocionando la película. Él contó la historia, y fue buena publicidad. Va a estar en mi lápida o algo así [ríe], lo cual está bien. Todos sobrevivimos y Robert Downey hizo otros 15 millones de dólares y está bien.»