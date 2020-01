Con el paso de los años, en SÚPER LUCHAS nos hemos encargado de ir contando todo lo que podía contarse de la relación que tienen Triple H y Vince McMahon. Obviamente, es complicado saber lo que ocurre más allá de WWE. Son yerno y suegro, existen todo tipo de historias entre ambos fuera de la lucha libre, pero quedan para ellos, al menos la mayoría, porque de vez en cuando alguna sale a la luz.

Y no puede ocurrir sin que uno de los dos hable, como ha hecho recientemente el Jefe de Operaciones. Durante su entrevista en Wikipedia: Fact Or Fiction, el veterano luchador habló acerca de la primera vez que vio al mandamás de la Gran W.

«Recuerdo que vine a WWE y me encontré con Vince. Creo que en ese momento él ni siquiera sabía quien era yo. Recuerdo que apareció porque alguien le pidió que acudiera a la reunión. También me acuerdo de que me fui pensando: ‘Bueno, supongo que no están interesados en mí’. El primer PPV en el que participé fue Starrcade, en el que luché con Alex Wright. Después me pusieron al teléfono con Vince, que me dijo: ‘Oye, te vi ayer en Starrcade, quiero que vengas aquí’. Entonces ocurrió lo que yo quería que ocurriera.

«Me dijo: ‘Quiero que te quedes, creo que eres un niño con mucho talento. No te estoy ofreciendo cualquier cosa, te estoy ofreciendo un sitio aquí. No te garantizo que vayas a ganar dinero’. Yo ya le había dicho que no se trataba de ganar dinero, que se trataba de trabajar todos los días, de convertirme en el mejor de todos. Entonces me dijo: ‘Te prometo esto: aquí vas a trabajar todos los días, vas a trabajar con los mejores chicos del negocio, y si quieres ser grandioso, aquí es donde vas a serlo’. Eso fue todo lo que me dijo. Necesitaba escucharlo».