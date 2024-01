Cuando The Gunns usaron un tema de 50 Cent en AEW

Durante el episodio de Dynamite del 5 de abril de 2023, los entonces Campeones Mundiales de Parejas, The Gunns, entraron al escenario acompañados con Many Men, el famoso tema de 50 Cent, en el que el rapero repasa la ocasión en que fue tiroteado. Entonces, los hermanos defendieron el título ante FTR. Siguen siendo rudos y odiados por los fanáticos pero en aquel momento generaban todavía más reacciones negativas, de ahí que sintieran que esa canción era adecuada, como Colten Gunn explica en Dynamite Download.

That was so Freaking Cold 🥶 The Gunns used many men for their entrance.pic.twitter.com/m3GAhYQXyl — RJ… 8•24 (@RJ2OO) April 6, 2023

► The Gunns, Many Men

«Fue un esfuerzo conjunto para lograr eso. Austin y yo realmente insistimos en Many Men. Solo porque algunas personas decían, ‘No encaja’. No, en serio, éramos las personas más odiadas en ese programa. 100%. Vencimos a The Acclaimed, vencimos a Top Flight, éramos los campeones en pareja y nos enfrentamos a FTR para poner fin a sus carreras. Sí, muchos hombres desean mi muerte. Austin y yo íbamos al gimnasio todos los días y simplemente lo poníamos. Imagina. Pensamos, ‘Si no preguntamos, la respuesta será no. Así que vamos a preguntar’. Tuvimos que hacer mucho para conseguirlo, y lo logramos. Estoy tan feliz de haberlo logrado. Una vez que sonó durante los ensayos, uno de los chicos de producción tuvo una visión, ‘Creo que es oscuro, pero luego la luz lo ilumina. ¿Y si giramos alrededor tuyo?’ ‘¿Qué significa eso siquiera?'», dijo entre risas.

En la actualidad, tienen un tema de entrada distinto, pero sin duda fue un momento potente. Tampoco son los monarcas de la división de equipos All Elite pero con Jay White son los Campeones Mundiales de Tríos ROH. Están en un buen momento, sin duda, y se siente que pueden alcanzar cotas mayores en el futuro. Veremos qué sigue para ellos y qué les depara el 2024.