¿Cuándo supo Lilian García de su regreso a la WWE?

Hace menos de dos semanas, Samantha Irvin sorprendió al mundo anunciando su salida de WWE, luego de pasar tres años en la compañía. A pesar de la sorpresa que esto causó, la ahora ex presentadora mencionó que WWE conocía de la noticia con antelación. Indistinto de aquello, la compañía tuvo que «correr contra el tiempo» para llenar su vacío, habiendo traido de vuelta a Lilian García, quien fuera presentadora hasta el 2016.

► Lilian García recordó a su padre

El regreso de Lilian García trajo una ola de nostalgia al Universo WWE, en especial de los viejos fanáticos, ya que asumió las funciones de anunciadora y recibió una cálida recepción del público. Precisamente, durante una sesión de preguntas y respuestas en su Instagram, García habló sobre el viaje emocional que la llevó a regresar y reconoció el gran apoyo que recibió cuando volvió a su antiguo ruo.

“Cuando recibí la llamada, hace solo unas semanas… Sentí que este era mi padre y su regalo, que me traía a esto nuevamente. Los extrañé, chicos, y diré que cuando mi música sonó y salí en Filadelfia, no estaba preparada para el amor. Siento que este muro enorme me atravesó con esta emoción y esta energía.”

Recordemos que Lilian García inicialmente dejó la WWE en 2016 para cuidar a su padre, a quien le habían dado solo unos meses de vida; lamentablemente, falleció el día de Navidad de ese año, pero ha podido honrar a su memora. La presentadora no estuvo presente en la gira de la WWE en Arabia Saudita, pero se espera que esté de regreso el próximo lunes para retomar su rol habitual.