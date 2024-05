Cuando Steve Erceg imitaba a Conor McGregor

Steve Erceg se prepara actualmente para el mayor combate de su carrera. En el UFC 301, Erceg se enfrentará al campeón del peso mosca de la UFC, Alexandre Pantoja, por el oro.

La pelea supone un gran salto para Erceg, que actualmente ocupa el puesto número 10 en el escalafón masculino de 125 libras de la UFC. El combate supondrá la segunda defensa del oro por parte de Pantoja, que venció a Brandon Royval por decisión unánime en el UFC 296.

► «Tal vez no debería actuar así» – Steve Erceg

Durante una reciente entrevista con main event, Steve Erceg rememoró los insultos que soltaba en los primeros días de su carrera en las MMA. Su padre le advirtió que evitara ese comportamiento, diciéndole que sonaba como «un idiota». A partir de ahí, Erceg empezó a ser él mismo en los prolegómenos de los combates.

«Cuando empecé, yo era todo lo que veía, no a Conor, sino a ese tipo de gente», dijo Erceg. «Y ‘Oh, tengo que ser, como, un showboat tipo de cosa.’ Y entonces me dije: ‘Voy a acabar con él en 30 segundos, bla, bla, bla’. Y mi padre vino, ‘Suenas como un idiota, deja de hablar, por favor.’ Oh vale, tal vez no debería actuar así, seré como yo, y como una persona normal».

Erceg continuó revelando que abandonó por completo las payasadas son sus abuelos le echaron la bronca por un discurso posterior al combate repleto de blasfemias.

«Entonces gané, vencí a Shannon Ross en Eternal, y empecé a insultar al micrófono», dijo Erceg. «Me puse muy nervioso, entonces, no sólo me lo dijo papá, sino que me llamaron mis abuelos para decirme: ‘Deja de decir palabrotas por el micro, y todo el mundo me dijo que probablemente debería calmarme'».

A continuación, volvió a mencionar a Conor McGregor, diciendo que hablar mal formaba parte de su personalidad, y que sería una tontería que alguien como él lo imitara.