Este viernes, en el evento estelar de SmackDown tuvimos una triple amenaza entre King Corbin, Daniel Bryan y The Miz, luego de que la lucha programada se interrumpiera en un par ocasiones durante el programa. Bryan resultó vencedor de la misma, y sin tiempo a celebrar, apareció Bray Wyatt en la pantalla, para calentar un poco la rivalidad entre ambos.

Luego de la aparición de Wyatt, hubo tiempo para una escena más cuando Daniel Bryan hace la señal del «Sí» junto al público, con lo cual SmackDown salió del aire.

Es preciso destacar que, como consecuencia de la victoria de Bryan, ya tenemos la primera lucha confirmada para Royal Rumble 2020 en donde se enfrentará a The Fiend por el Campeonato Universal WWE.

► Lo que sucedió cuando SmackDown salió del aire

Una vez que SmackDown salió del aire, Bray Wyatt (bajo el personaje de The Fiend) apareció para enfrentarse a Daniel Bryan. Ambos lucharon un rato fuera del ring y luego ingresaron al mismo; eventualmente Wyatt abandonó el escenario y en los parlantes de la arena se escuchó su risa por unos 30 segundos.

El informe menciona además que no hubo resultado del encuentro (o si es que efectivamente hubo una lucha, puesto que no hubo un anuncio oficial), ya que The Fiend abandonó el ring después de dejar tendido a Bryan en el ring luego de aplicarle una Sister Abigail y un Mandible Claw.

Durante este segmento, The Fiend apareció con su versión personalizada del Campeonato Universal; además, la multitud lo apoyó sonoramente desde su llegada al ring, aunque no estuvieron muy a gusto con las luces rojas, las cuales estuvieron encendidas durante y posterior al enfrentamiento entre ambas superestrellas.

He aquí los videos e imágenes que fueron compartidos por Twitter:

YOWIE WOWIE! That was wild! He had his fiend title too! Looks EPIC! #postshow #smackdown pic.twitter.com/iwW2zA7TAx — Noah Foster (@nfoster1916) December 28, 2019

«¡YOWIE WOWIE! ¡Eso fue salvaje! ¡También apareció con su cinturón de The Fiend! ¡Se ve ÉPICO! #postshow #SmackDown»

«#TheFiend»

Además de la aparición y ataque de Wyatt, también se grabó un encuentro entre Roman Reigns y Dolph Ziggler, cuyo resultado no revelaremos, ya que será transmitido en el especial New Year’s Eve with Steve Harvey: Live from Times Square la noche del 31 de diciembre en la cadena FOX.