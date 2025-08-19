¿Cuándo se enteró Naomi de su embarazo?

Como se rumoraba en estos últimos días, en la más reciente edición de Raw se confirmó que la luchadora de WWE, Naomi, se encuentra embarazada. Y por tal motivo, tuvo que dejar vacante el Campeonato Mundial Femenil WWE, luego de dar una emotiva promo, dejando su reinado en 36 días tras ganarlo en Evolution.

► Naomi lleva siete semanas de embarazo

Recordemos que durante la semana anterior, Naomi no tuvo el alta médica para competir y desde entonces, todo era un misterio respecto a los motivos que la mantenían alejada. Sin embargo, las pistas y rumores empezaron a salir luego de conocer que tanto ella como (su esposo) Jimmy Uso serían los invitados del podcast «What’s Your Story» de Stephanie McMahon.

Si bien el anuncio oficial se dio en el reciente WWE RAW, Naomi publicó un extracto de la entrevista que tuvo con Stephanie McMahon, y en la versión completa del podcast, la ahora ex Campeona Mundial explicó cómo se enteró de su embarazo el 10 de agosto.

«Me enteré el domingo [10 de agosto] en la carretera. En mi habitación de hotel. Me sentía un poco diferente, un poco rara. Quería hacerme una prueba para asegurarme y descartar eso. No lo pensé, porque he tenido un largo camino con los problemas de fertilidad».

«No había forma de saberlo con certeza absoluta, pero nos habían dicho que necesitaríamos ayuda. Me enteré el domingo, lo llamé y tuve que ir a trabajar. Estaba estresada por tener que contárselo al trabajo debido a mi situación actual como la mejor campeona de todos los tiempos.»

Sin duda, pese a haber tenido que renunciar a su Campeonato en el mejor momento de su carrera, Naomi compartió su felicidad con Stephanie McMahon (durante la entrevista) y con los fanáticos este lunes, revelando además que ya lleva 7 semanas de embarazo, lo cual implica que disputó sus últimos dos combates (en la triple amenaza de SummerSlam y la noche posterior contra Jade Cargill) bajo esa condición.