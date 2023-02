Una buena manera de comprobar cuán importante fue un luchador o una facción, como nos ocupa en este caso, es cuánto tiempo se sigue hablando de ella una vez se disolvió. No hace mucho estuvimos hablando de quién le puso nombre a la nWo o de por qué Booker T no entró antes como integrante. Ahora continuramos tirando del mismo hilo, descubriendo, o recordando los más veteranos, cuando se decidió separar a la agrupación. Eric Bischoff lo cuenta en 83 Weeks.

► La separación de la nWo

“Supongo que la frustración que existía en ese momento, y especialmente por parte de Kevin (Nash), era que no había progresión. No iba a ninguna parte. Ahora, Kevin no lo articuló de esa manera, pero eso es lo que estaba sucediendo. No está sucediendo nada con la nWo que se sienta diferente de lo que hemos estado haciendo durante bastante tiempo en ese momento. Creo que Kevin era lo suficientemente inteligente y tenía el instinto suficiente para comenzar a reconocerlo, y conozco a Kevin bastante bien y lo conocía bastante bien en ese entonces. Kevin no va a hacer tranquilamente lo que le han dicho o pedido que haga. Kevin va a hablar, y la presentación de Kevin cuando Kevin comienza a sentirse frustrado, no dice: ‘Oye, Eric, vamos a tener una buena cena. Tengo un par de ideas que quiero compartir con ustedes y hagamos un riff un poco’. Ese no es Kevin. Kevin lo hace un poco diferente, un poco más agresivo y por agresivo me refiero a contundente. No enojado, pero simplemente contundente.

“Esa franqueza y eso fue el resultado de la frustración de que no hay una progresión lógica de la historia. Estaba en un punto muerto creativamente. Eso es lo que creó la frustración y algunas de las cosas verbales que Kevin dijo que salieron o a las que la gente estaba reaccionando. Todavía había mucho respeto entre Kevin y Hulk, no era algo personal, era una frustración y bueno, tenemos este caballo rápido y lo tienes atado a un árbol, desatemos este caballo, vamos a encontrar una manera de hacer que el caballo corra de nuevo y realmente fue Kevin. Creo que fue idea de Nash disolverla“.

