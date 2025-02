¿Cuándo se dará la próxima aparición de John Cena en WWE?

WWE y Triple H se han ganado cierta animadversión de parte de los fans de John Cena, por la decepcionante derrota del veterano en el reciente Royal Rumble varonil. Pero «The Champ» tendrá una segunda oportunidad para estelarizar WrestleMania 41 con Elimination Chamber.

Cena anunció su participación en el combate varonil dentro de la cámara nada más concluir Royal Rumble, revelando además que volvería temporalmente a su faceta actoral.

Aquellas palabras de John Cena sugieren que este no será parte del producto en las semanas previas a Elimination Chamber: Toronto, y ahora PWInsider lo confirma.

Según el medio comandado por Mike Johnson, Cena ya se encuentra en Budapest para el rodaje de la película Matchbox, y no se espera que regrese a WWE hasta el mismo 1 de marzo, fecha en que tendrá lugar Elimination Chamber: Toronto. Por tanto, la construcción del evento carecería así del 16 veces campeón mundial.

Paso a recordarles el cartel primerizo que presenta Elimination Chamber: Toronto.

Earn the right. Eliminate doubt.#WWEChamber is the next stop on the Road to #WrestleMania, streaming LIVE March 1 at 7ET/4PT on @peacock in the U.S. and @Netflix internationally. pic.twitter.com/riJkrOFH4R