Cuando Scott Steiner cayó en coma y casi muere

El reconocido miembro del Salón de la Fama WWE, Scott Steiner, tío del actual Campeón Intercontinental WWE, Bron Breakker, sorprendió recientemente al recordar que tuvo una lesión en su carrera que casi lo mata. Es más, hasta lo dejó en coma.

Así lo recordó recientemente en una entrevista con Chris Jericho para su podcast Talk Is Jericho, en donde Steiner recordó haber sufrido una dura lesión en la garganta. Al principio, no pensaba que era una lesión seria, hasta que fue al hospital y terminó en coma. Estas fueron sus palabras:

► A punto de morir

«Fue realmente extraño porque comencé a sentir frío, fui a comer y mi garganta… me costaba muchísimo tragar. Finalmente, me metí a la ducha, tomé un baño caliente y nada funcionaba, empecé a temblar y, al final, llamé a la ambulancia… De hecho, terminé en el mismo hospital donde murió Bruiser Brody.

«Recuerdo que era el mejor centro de trauma en Puerto Rico, aunque estaba ubicado en la zona más violenta del país, pero eso dejó de importar cuando el doctor me dio una noticia impactante. Hablé con él y me dijo: ‘Te quedan cinco horas de vida’.

«Al principio no le creí al doctor, pero después de llamar a algunos familiares, acepté someterme a una cirugía de emergencia. El doctor me administró una sustancia para aliviar el dolor, pero también me quitó dos días de mi vida.

«Recuerdo despertar y sentir cómo me sacaban el tubo de respiración de la garganta… pero luego me enteré de que estuve en coma durante dos días. No se sintió como ninguna otra cirugía que hubiera tenido antes. Resultó que la sustancia que me dieron era para inducir el coma, ya que el doctor sabía que la operación sería demasiado dolorosa sin ello«.

La lesión ocurrió el 03 de junio de 2007, cuando el León Apolo y Jeff Jarrett vencieron a James Storm y Scott Steiner durante un House Show de TNA Wrestling en el Coliseo de Puerto RIco José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. La dura lesión de Steiner hizo que se cambiaran los planes, y en el PPV Slammiversary 2007, Brother Devon y Brother Ray, el Team 3D, retuvo el Campeonato Mundial de Parejas TNA Wrestling ante Rick Steiner y Road Warrior Animal, reemplazo de Scott.