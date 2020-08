El luchador búlgaro, aunque quizá dentro de poco habría que hablar de él como el streamer búlgaro, está permitiendo a los fanáticos conocer mucho más sobre su vida fuera de cámaras irónicamente frente a la cámara con la que graba sus directos en Twitch. En una nueva entrega de las "memorias de Miro (el nombre que utiliza ahora)", se descubre el momento cuando Rusev conoció a Vince McMahon en un ascensor.

En aquellos tiempos, el esposo de Lana era un gladiador en desarrollo del imperio McMahon y estaba en un gira del mismo por la Costa Oeste. De esta manera relató quien fuera Campeón de Estados Unidos WWE aquella ocasión:

"Tuve que ir a algún lugar abajo y después tenía que subir. Presiono el botón, espero y antes de que llegue el ascensor, ¿quién aparece?: el jefe, Vincent Kennedy McMahon. Estaba yendo hacia su suit privada y pienso: 'Oh, mierd*. No quería encontrarme con esto ahora'. Al principio, te sientes intimidado, porque lo llevaba viendo en televisión desde que era un niño. No sabía qué decir o qué hacer. Así que entramos en el ascensor y obviamente, tenía que presentarme.

"Dije: 'Hola, Sr. McMahon. Mi nombre es Miro, Alexander Rusev. Esta es mi primera gira y solo quiero darle las gracias por todas las oportunidades'. Él me dijo: 'Oh. ¿Cuánto tiempo llevas en desarrollo?'. Le dije que cerca de dos años y medio. Me dijo: '¿Por qué te tomó tanto tiempo? ¿Qué pasó? ¿Por qué te tomó tanto tiempo?'. No sabía qué responder pero quería decir la verdad. Le dije dije: 'Sí, señor, tuve que dar un par de pasos atrás. Me operaron una rodilla. Me rompí el cuello'. Entonces me preguntó: '¿Cómo te sientes ahora?'. Le dije que estaba listo para trabajar. El ascensor se detuvo y se fue".