El miembro del Salón de la Fama de la WWE y uno de los nombres más grandes de la Dinastía Samoana Rikishi especula con el futuro de Roman Reigns, quien podría estar de regreso en la programación de la compañía en SummerSlam 2024.

Embed from Getty Images

► Rikishi de Roman Reigns

«Cuando hablamos de The Bloodline, eso es lo que me motiva. La gente dice, ‘Oh, estamos cansados de The Bloodline.’ Puedes estar cansado todo lo que quieras durante unos años, pero nosotros hemos estado lidiando con esto durante más de 75 años. ¿No crees que nosotros también estamos cansados? Pero somos el tipo de personas que, aunque estemos cansados, seguimos adelante. Seguimos encontrando soluciones, no excusas, soluciones. Y las soluciones deben ser lo mejor que puedas ser en el cuadrilátero. Si no estamos al nivel en el cuadrilátero, entonces sáquennos. Pero si podemos llenar asientos, vender mercancía y aumentar los ingresos de WWE y TKO, si The Bloodline ya no puede hacer eso, lo entiendo. Critíquennos entonces. Pero no pueden ignorar el hecho de que The Bloodline ha estado llevando la lucha libre profesional, es decir, WWE, sobre sus espaldas durante los últimos cuatro, cinco, seis años. Y aún lo siguen haciendo, incluso sin el principal, ¿quién es? Roman maldito Reigns. Pueden escribir eso. Escríbanlo. Porque cuando él regrese, asegúrense de tener suficientes camiones blindados para llenar esa cuenta bancaria de WWE y TKO, porque este hombre va a vender entradas por todo el mundo. Y eso sin mencionar a los Usos cuando vuelvan. Y sin mencionar la posibilidad de que otro miembro de The Bloodline aparezca en un Lincoln negro. Ahí lo dejo», dijo el veterano en su pódcast, Off The Top.

¿Qué piensas de las palabras de Rikishi?

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images