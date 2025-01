¿Cuándo reaparecerá Darby Allin por AEW?

Tuvo que posponerlo por una lesión el pasado año, pero este 2025, Darby Allin luce convencido de que nada le impedirá lograr su reto: coronar la cima del Monte Everest.

Allin tiene prevista tal aventura para el próximo mes de abril, y así hacía previa el luchador un mes atrás, durante la presentación de AEW All In: Texas.

«Lo genial de AEW es que puedo mirarme al espejo y saber exactamente quién soy. Esta compañía me da tanto. Me dejan hacer lo que quiero hacer en el ring frente a todos ustedes, y me dejan hacer lo que quiero hacer en mi vida personal. En abril voy a escalar el Monte Everest, y voy a llevar la bandera de AEW y plantarla en la cima del maldito mundo para recordarle a todos de lo que AEW es capaz. Cuando baje de esa montaña, voy a ir a Globe Life Field, y juntos, como familia, AEW va a recordarle al mundo exactamente de lo que esta compañía es capaz […]»

► Texas, presumible escenario

En el episodio final de Rampage, el pasado 27 de diciembre, un brutal ataque de los Death Riders contra Darby Allin dejó a este fuera de circulación, quien desde entonces no aparece por AEW. Y parece que tal hecho sirvió para sacarlo de las historias durante bastante tiempo, según reporta Fightful.

Aunque no existe una fecha concreta, Allin estaría fuera de la programación al menos hasta finales de la primavera, pues normalmente una expedición hacia el Monte Everest conlleva unos dos meses. Así, Allin, en caso de protagonizar una aventura alpina exitosa y ceñida a los plazos habituales, regresaría de cara a construir un presumible combate con Jon Moxley en All In: Texas, cita que recordemos tendrá lugar el 12 de julio, desde el Globe Life Field de Arlington (Texas, EEUU), si nos quedamos con sus citadas palabras.