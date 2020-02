Cuando Raw salió del aire: ¿Primer paso hacia futura rivalidad?

Drew McIntyre está pasando por una etapa de transición antes del momento más importante de su carrera. O eso parece que será WrestleMania 36, cuando podría convertirse en el nuevo Campeón WWE. En espera del 5 de abril se encuentra un poco pupulando por ahí porque además el actual oponente de Brock Lesnar es Ricochet, con quien el dueño de título ahora se enfrentará pasado mañana en el Super ShowDown 2020.

Sin ir más lejos, anoche el luchador escocés solo apareció para realizar una entrevista con Charly Caruso en la que recordó su despido de WWE y de cómo volvió hecho un hombre habiéndose ido como un niño. También mencionó que no le importa quien sea su rival en el magno evento, porque lo único que quiere es coronarse. Esto fue todo lo que hizo en televisión. No obstante, todo cambió cuando las cámaras se apagaron.

En la lucha estelar del reciente Raw, Kevin Owens perdió ante Randy Orton por culpa de Seth Rollins y sus secuaces. Parecía que la noche había acabado bien, a pesar de la derrota, para el canadiense, pues todos los rudos se fueron para que él diera una golpiza tranquilamente al réferi.

Pero no, porque una vez eso ocurrió, una vez el programa salió del aire, «The Monday Night Messiah» volvió con AOP y Murphy para atacarlo. Fue entonces cuando entró de nuevo en escena McIntyre, para demostrar por qué es el técnico número uno de la marca roja. El escocés limpió la casa y desafió a Rollins a un combate. El rudo aceptó y finalmente se enfrentaron en un mano a mano que fue ganado por McIntyre.

We got @DMcIntyreWWE after #RAW

Overall an awesome night pic.twitter.com/NssTrbv1CB

— Colin Ginter (Go See Birds of Prey) (@thecolinginter) February 25, 2020