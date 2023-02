Entre las cosas que AEW todavía echa en falta para aspirar a ser tan grande como WWE, y obviando un sistema de desarrollo al estilo NXT, está el tener una plataforma donde poder emitir sus shows.

Y según escribió Kim Bhasin para Bloomberg la pasada semana, AEW ya contempla ponerla en marcha.

«En marzo, Khan adquirió la pequeña pero respetada empresa de lucha libre profesional Ring of Honor de Sinclair Broadcast Group Inc. por una suma no revelada, agregando una nueva cosecha de luchadores, algo de propiedad intelectual y una extensa biblioteca de videos. AEW también está considerando iniciar un servicio de streaming, probablemente a través de un acuerdo con su socio de transmisión, Warner Bros. Discovery Inc., según una persona familiarizada con el pensamiento de la gerencia, que pidió no ser nombrada. El año pasado, AEW alcanzó $100 millones en ingresos anuales por primera vez, nos dice esta persona».

► Habrá que esperar para “AEW Network”

Analizando lo expuesto por Kim Bhasin, no debemos prever que pronto AEW cuente con servicio de “streaming”. Baño de realidad para las esperanzas de algunos confirmado por Dave Melter ante los micrófonos de reciente entrega de la Wrestling Observer Radio.

«Es complicado para mí juzgar porque las dos cosas que todo el mundo dijo no son ciertas. El videojuego no va a salir este mes, obviamente, porque lo sabríamos. Y luego la otra es que no están cerca de cerrar un acuerdo por un servicio de ‘streaming’. Por supuesto, quieren uno, llevan muchísimo tiempo hablando de ello, más de un año, pero no es algo que esté en el horizonte ahora mismo».