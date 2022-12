Cuando Mike Tyson se frustró con Chael Sonnen

Chael Sonnen ha hecho muchos amigos en la industria de los deportes de combate, pero Mike Tyson no es uno de ellos.

En un vídeo en su canal de YouTube, Sonnen explicó que se suponía que iba a hacer una entrevista de tres minutos con Iron Mike, manteniendo las cosas cortas y dulces. Sin embargo, cuando la entrevista se retrasó más allá de su control, dando lugar a que Tyson tuviera que esperar más tiempo para la entrevista de lo que se suponía que iba a ser, el ex campeón de peso pesado se puso un poco irritable con el luchador de MMA.



«Vamos a tener a Mike Tyson en el programa. Eso me emociona. Es una gran emoción para mí, que yo vaya a ser el tipo. Mike está en un estudio diferente, tiene la cámara delante de él, es vía satélite«, explicó Sonnen. «Voy a ser el tipo que hable con Tyson. Voy a darle la bienvenida: ‘Eh, aquí estamos, Chael Sonnen en los estudios Fox, con el ex campeón de los pesos pesados Mike Tyson. Es algo emocionante para mí»

«Así que antes de que esto salga al aire para el mundo, antes de que cualquiera de ustedes pueda verlo, saludo a Mike», continuó Sonnen, explicando que este saludo también sirve como una comprobación de audio. «Tienen que entender desde mi perspectiva, estoy emocionado. Es Iron Mike Tyson. Bueno, él no dijo ‘Es bueno verte Chael’. Él no dijo ‘Gracias por tenerme en’. Él no dijo: «Todo va muy bien. Su lenguaje corporal, en primer lugar, estaba muy frustrado. Se puede decir por su lenguaje corporal, que estaba frustrado, y sus palabras se puso al día con el lenguaje corporal cuando dijo: «Hombre, he estado sentado aquí durante 15 minutos, ¿estás listo? «