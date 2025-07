Cuando Merab Dvalishvili entrenaba con Ilia Topuria

El campeón de peso gallo de la UFC, Merab Dvalishvili, es uno de los luchadores más duros de la plantilla de la UFC, pero incluso él admite que el recién coronado campeón de peso ligero, Ilia Topuria, fue demasiado para él en los entrenamientos.

«Entrené con él», dijo Dvalishvili en el programa Ariel Helwani Show. «Tiene un gran dominio de la lucha libre y del jiu-jitsu, y todos sabemos que pega como un…

«… Ya no puedo entrenar con él porque pega muy fuerte. Me derribó dos veces con golpes al cuerpo. Gracias a Dios mi cabeza está bien. Cada vez que terminaba de entrenar con él, me sentía feliz y decía: «¡Gracias a Dios!»».

Dvalishvili no es el único as del peso gallo que está agradecido de no tener que pelear en los entrenamientos contra Topuria, ya que el ex campeón Sean O’Malley bromeó el fin de semana diciendo que está agradecido de que el campeón de 155 libras no aceptara cuando lo retó después de ganar el título el año pasado.

«Gracias a Dios que no aceptó mi desafío», dijo O’Malley en su canal de YouTube después de presenciar el brutal nocaut de Topuria a Charles Oliveira el sábado por la noche.

Es raro que estrellas de alto nivel como Dvalishvili y O’Malley estén tan dispuestas a inclinarse ante un compañero peleador de una división cercana, pero tal vez no haya vergüenza en reconocerlo, dado que Topuria también ha noqueado a las leyendas de la UFC Alexander Volkanovski y Max Holloway durante su dominante carrera para convertirse en campeón en dos divisiones.

Con solo nueve peleas en su carrera en la UFC, ya se habla de que el invicto Topuria podría estar acumulando una de las mejores rachas ganadoras de todos los tiempos en este deporte, y la clasificación actualizada de esta semana lo refleja, ya que acaba de ser nombrado el nuevo peleador número uno libra por libra por la UFC, relegando a Islam Makhachev al segundo puesto.