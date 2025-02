«Cuando me sentí segura de que no me iban a despedir, me despidieron» Indi Hartwell

Indi Hartwell fue despedida de la WWE el 1 de noviembre de 2024, junto a Tegan Nox y Baron Corbin.

Visto lo visto de su paso por NXT, donde hasta llegó a ser campeona mundial y campeona de la división de parejas, se podría haber esperado que su llegada al elenco principal hubiera sido memorable.

Lo cual no pasó.

Ni se dio continuidad a su historia con Dexter Lumis en pantalla.

Pues bien, ella recién salió a divulgar que WWE nunca tuvo planes reales para ella en el elenco principal.

Lo anterior lo afirmó entrevista con el pódcast Busted Open Radio, en el capítulo titulado: «Indi Hartwell on Leaving WWE: I Don’t Want To Be A Knockout, I Want To Be The Knockout | Busted Open».

Todo comenzó cuando el anfitrión, Dave LaGreca le preguntó a Hartwell.

A lo que Hartwell respondió.

«Sí, era más bien una situación de esperar y ver. Realmente no escuché nada, y tal vez eso también fue culpa mía por no insistir en obtener más información. Pero era como la nueva ahí, siempre sentí que caminaba sobre cáscaras de huevo todo el tiempo. No quería causar problemas, solo estaba feliz de hacer lo que se me pedía.

«Cuando me ascendieron, creo que había planes para reunir a The Way, pero poco a poco, cada semana, nuestro segmento era recortado o movido a Raw Talk, y luego eventualmente lo eliminaban por completo. A veces recibía una llamada diciéndome que no me necesitaban para la televisión esa semana y que no viajaría, y ahí fue cuando realmente comencé a asustarme, pensando: «Dios mío, me van a despedir».

«Siempre tuve ese miedo en el fondo de mi mente. No es que lo estuviera manifestando, pero siempre me preocupaba. No fue hasta mis últimas dos semanas en WWE que finalmente me sentí cómoda y segura, pensando: ‘Oh sí, ahora estoy bien’. Y fue justo entonces cuando sucedió.

«En cuanto a planes, realmente nunca escuché nada. Tuve algunas oportunidades, como luchar en mi país natal en un estadio, lo cual fue una de las mejores experiencias para mí. Pude luchar frente a mi familia en WWE, lo que fue increíble. También luché en Arabia Saudita y pude hacer equipo nuevamente con Candice, lo cual fue genial. Así que estoy agradecida, pero sí, realmente no escuché mucho sobre planes para mí».