Cuando Mark Henry hacía todo para Yokozuna en WWE

Allá por 2020, el miembro del Salón de la Fama Mark Henry revelaba que lo pusieron al cargo de Yokozuna justo al llegar a la WWE mientras hablaba también de su primera llamada de teléfono con Vince McMahon, entonces mandamás de la compañía:

«Cuando llegué a Connecticut conocí al Undertaker y a Yokozuna. Luego me dijeron: ‘Esta es la manera en que hacemos negocios. Los jóvenes cuidan a los veteranos. Yokozuna necesito a alguien que lo lleve a los shows y ese vas a ser tú. Así que empecé a cargar con las bolsas y a llevar a los eventos a Yokozuna. Esa fue la mejor parte de toda mi carrera en la lucha libre profesional, por encima de ganar el campeonato mundial. Yoko me trató como la realeza. Era uno de ellos, si decía algo podías creer que era verdad. Era como el tipo más honesto que he conocido y era muy divertido. ¡Él me llevó a mi primer club de striptease! ¡Amo a Yoko!«.

► Mark Henry, todo por Yokozuna

Más recientemente, durante una entrevista con nuestras compañera Denise Salcedo, «The World’s Strongest Man» volvía a recordar al también Hall of Famer contando más detalles de lo que hacía para él y de cómo era su relación:

«Yo viajaba con Yoko, pero en realidad no viajaba con Yoko, yo conducía para Yoko. Era su joven asistente, su chofer, su chico para todo. Me decía: ‘Ve a buscar esto para mí’. Estaríamos en la carretera durante unas dos semanas a veces y yo iba a hacer mi lavandería, y Yoko decía: ‘Oye, amigo, ¿puedes, cuando vayas a la lavandería, hacer la mía también?’. Yo le decía: ‘Está bien.’ Hacía la lavandería, hacía lo que él me decía porque para eso Vince [McMahon] me puso en el coche con él, para asegurarse de que no tuviera que hacer nada más que presentarse y hacer los eventos principales. Quiero decir, ambos teníamos intereses muy similares. Ambos nos gustaba mucho el baloncesto e íbamos a lugares que tenían gimnasios para jugar. Y, por supuesto, las Olimpiadas de la comida; si alguna vez existieran las Olimpiadas de la comida, Yoko y yo nos comíamos toda la comida, chico».

Yokozuna y Mark Henry nunca llegaron a compartir un combate.