Cuando Mark Henry casi va a la cárcel en Japón

Sin duda alguna, las Superestrellas WWE tienen demasiadas anécdotas e historias debido a que mantienen en la carretera, viajando por el mundo, y su estatus de celebridades les permite hacer un montón de cosas. Y a veces, salirse con la suya pese a que han actuado mal.

Ese fue el caso del Miembro del Salón de la Fama WWE, quien en un momento dado, estuvo a punto de ir a la cárcel en Japón. Todo por culpa del alcohol, asegura. Así lo recordó en una reciente aparición en el video podcast de The Undertaker, denominado Six Feet Under with Mark Calaway.

► Cuando The Undertaker salvó a Mark Henry de la cárcel en Japón

Mark Henry: Hubo algunos excesos en ese período de la lucha libre profesional, muchos de los cuales involucraban a Undertaker y a mí bebiendo juntos… ¡Por eso ya no bebo! Soy alérgico al alcohol [risas]. No bebo porque terminaría en la cárcel. Ese es uno de los síntomas.

Recuerdo una vez en Japón cuando un policía le pidió a los luchadores de la WWE que se fueran de donde habían estado de fiesta. Estaba ebrio y no quería irme, así que presioné al oficial contra una pared antes de que Undertaker me dijera que lo soltara. Esta no es una historia que recuerde directamente, sino algo que me han contado a lo largo de los años.

The Undertaker: Fue cierto. ‘Mark, tenemos que irnos. Tenemos que irnos ahora». «De acuerdo». No sé qué pasó, pero yo era la voz de la razón. Pude alejar a Henry del oficial sin que ocurriera nada más, pero situaciones como esa eventualmente llevarían a Mark Henry a renunciar completamente al alcohol.