Cuando Lita casi le rompe el cuello a Trish Stratus

Entre las páginas de su libro ‘Lita: A Less Traveled ROAD-The Reality of Amy Dumas’ podemos encontrar el recuerdo de Lita de la vez que casi le rompe el cuello a Trish Stratus. Ocurrió durante una lucha entre Test y Albert contra The Hardy Boyz en WWE en la que ellas también entraron en juego. La miembro del Salón de la Fama -las dos lo son- falló una maniobra y aterrizó directamente en la cara de su oponente.

► El accidente de Lita y Trish Stratus

“Michael Hayes, nuestro agente para el combate, me dijo que querían que le hiciera algo a Trish. Como las cosas se estaban retrasando, no había tiempo para que practicásemos un moonsault sobre ella, así que Michael sugirió: ‘¿Qué tal si caes sobre ella con la pierna?’. Nunca antes había hecho un leg drop, pero había visto a Matt hacerlo miles de veces. Como de costumbre, pensé: ‘¿Por qué no? Puedo hacerlo’. The Hardyz y T&A tenían el combate y mientras me paraba en la segunda cuerda para dejar caer la pierna sobre Trish, me di cuenta: ‘No sé cómo hacer esto’.

Lita cuenta que no sabía bien cómo realizar el movimiento pero que igualmente lo hizo y finalmente salió mal.

“Salté y ¡WHAM! Aterricé mi trasero justo en la cara de Trish. ‘Oh, ¡mi*rda!’ (…) Afortunadamente, mi trasero golpeándola en la cara no le hizo ningún daño, no le rompí la nariz ni le hice moretones. Podría haber sido mucho peor. Trish fue totalmente genial al respecto: entendió que ella era la chica nueva y que tenía un montón de golpes por venir«.

