Una de las historias más recordadas de la lucha libre profesional es cuando el Macho Man Randy Savage se enojó bastante con The Snake Jake Roberts, durante un segmento en WWF en 1991. Y es que en 1991, Roberts utilizó su serpiente cobra real con la que atemorizaba a sus rivales, para atemorizar a Randy Savage, en un segmento que parecía destinado a calentar a una rivalidad que iba a terminar en WrestleMania 8.

Sin embargo, en este segmento, la serpiente mordió de forma legítima a Savage, lo que molestó al Macho Man. Y muchos dicen que por este motivo fue que no lucharon al final en WrestleMania. En un reciente episodio de Dark Side of the Ring: Unhead, Roberts recordó este momento:

► Así fue cuando la serpiente de Jake Roberts mordió al Macho Man Randy Savage

«Voy a ser directo contigo, amigo. Si alguna vez estoy en una situación en la que estoy teniendo dificultades para ‘ponerme en pie’, por así decirlo, o algo así. Si estoy con una chica. Todo lo que tengo que hacer es poner ese video.

«Me emociona bastante. Fue un momento que durará para siempre. Quiero decir, no puedes ir más allá… bueno, a menos que mates a alguien. Tal vez eso sea lo siguiente. Quién sabe.

«Luego Randy se convenció a sí mismo de que se estaba enfermando. Luego termina contrayendo una infección de estafilococos, así que su brazo se hincha. Él está como, ‘Maldita sea, esa maldita serpiente, mira esta mierda, hombre’, así que en su propia mente se convenció de que ‘Esa maldita serpiente hizo esto’, no fue la maldita serpiente la que lo hizo, Randy. No contraes estafilococos de una serpiente, contraes estafilococos de la suciedad».