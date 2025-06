El talentoso y recordado luchador James Storm, quien junto a Robert Roode (Bobby Roode), llegó a ser considerado en su momento como la mejor pareja en el mundo de la lucha libre profesional con su equipo de Beer Money Inc. en TNA Wrestling y el mundo de la lucha independiente, volvió al ruedo.

Luego de años de no dar entrevistas, pero sí de luchar a nivel independiente, Storm, de 48 años de edad recién cumplidos, fue entrevistado recientemente en el video podcast de Chris Van Vliet, y allí sorprendió a todos los fans con una tremenda revelación: la policía llegó a creer que había matado a Mickie James.

► Cuando la policía creyó que James Storm había matado a Mickie James en una historia de TNA Wrestling de 2015

Y es que, en 2015, Storm estuvo involucrado en una historia televisiva en donde ocurrió un momento infame y recordado: James Storm empujó a Mickie James en frente de un tren. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Mucha gente no lo sabe, pero en realidad unos policías vinieron a mi casa a asegurarse… creían que era real. Mi hermano, que en ese momento era detective, me llamó y me dijo: ‘Hey, ¿mataste a alguien en la televisión?’ Y yo le dije: ‘Bro, es lucha libre’.

“Él hizo que ese tipo viniera a mi puerta, tocara el timbre y me preguntara por todo eso, y mi hermano estaba sentado en el carro riéndose a carcajadas. Entonces tuve que hacer pasar al policía, ponerle el episodio y mostrarle que era parte de una historia en la lucha.

«Intenté suavizar el segmento, pero me ignoraron. Mi idea original era usar un flashback para mostrar lo que pasaría si Mickie no estaba de acuerdo conmigo. Pero la rechazaron.

“Yo, Mickie y Nick Aldis—los tres le dijimos a John Gaburick: ‘No es buena idea mostrar el asesinato de alguien en televisión’. Yo propuse mostrarlo como un flash, como si fuera una visión de lo que pasaría si ella no aceptaba estar conmigo. Como que la empujaba y moría, algo así. Pero no les gustó la idea. Y yo dije: ‘Está bien’.

«Todo ese lío me hizo darme cuenta de cuán real puede parecer la lucha libre para algunas personas… incluso cuando todo está completamente guionado. “Cuando llegaron a mi casa, pensé: ‘Alguien realmente cree que esto pasó de verdad’».