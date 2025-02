Cuando la influencia de John Cena llegó al K-pop

2NE1 fue un grupo femenino de K-pop bajo YG Entertainment, activo entre 2009 y 2016. Conformado por CL, Bom, Dara y Minzy, se destacó fusionando el pop, hip-hop y electrónica en canciones como ‘Fire’ o ‘Come Back Home’ con las que se convirtieron en un icono de la música en Corea del Sur. Fueron pioneras e influyeron en las nuevas generaciones de las bandas de mujeres.

► ¿A dónde no llega John Cena?

¿Qué tienen que ver con la lucha libre profesional que nos ocupa en Súper Luchas? Absolutamente nada. O casi nada. El caso es que hablamos de ellas porque hace tiempo en uno de sus videos, ‘I am the best’, incluyeron una referencia a John Cena usando el Campeonato WWE «Spinner Belt» al comienzo del mismo. Aunque la letra de la canción ¿no tiene demasiado que ver con «The Champ»?

Soy la mejor

Soy la mejor

Soy la mejor

Soy la mejor

La-La-La Mejor

Cualquiera q me mire verá que soy una especie de asesina

¡Está Bien!

En segundo lugar, este cuerpo no es de nadie

¡Está Bien!

Me persigues

Pero yo sólo voy corriendo hacia adelante

Salto sobre la mesa en la que estás sentado y no me importa

Si me tocas no serás capaz de controlarme

¡Soy el ardiente-ardiente-ardiente-ardiente fuego!

¡Antes que rompa algo por favor q alguien me detenga!

Abro mi armario y me visto con la ropa más fresca

El reflejo de mi cara en el espejo, la reviso con cuidado

En este momento son las 8, se supone que la cita es 8.30

Esta noche salgo con pasos firmes

Soy la mejor

Soy la mejor

Soy la mejor

Soy la mejor

Cualquiera q me mire verá que soy una especie fabulosa

¡Está Bien!

Incluso si fueras yo, sentirías envidia de este cuerpo

¡Está Bien!

Los chicos voltean para verme, las chicas me siguen

Ser menospreciada en el lugar que estoy sentada

Cada Día es agotador

¡Fingiendo ser un atleta, eres un presumido!

Como si fueras un neumático pinchado

¡Te desecharé para que la gente lo vea!

Me niego a ser comparada, te estoy diciendo la verdad

Si hablamos de mi valor, ¡soy un billón de dólares!

La gente sabe un par de cosas, así que pregúntales

Agarra a uno por uno y pregúntale: ¿Quién es la mejor?

Soy la mejor

Soy la mejor

Soy la mejor

Soy la mejor

La-La-La Mejor

¿Quién? ¿Tú eres mejor que yo?

No No No No, Na Na Na Na

¿Quién? ¿Tú eres mejor que yo?

No No No No, Na Na Na Na

¿Quién¿Quién? ¿Tú eres mejor que yo?

No No No No, Na Na Na Na

¿Quién? ¿Quién? ¿Tú eres mejor que yo?

No No No No, Na Na Na Na

Bam Ratatata Tatatatata!

Beat~ Bam Ratatata Tatatatata!

Beat~ Bam Ratatata Tatatatata!

Beat~ Bam Ratatata Tatatatata!

Beat~ Bam Ratatata Tatatatata!

¡Oh Dios Mío!