Las carreras de Kevin Owens y Sami Zayn están entrelazadas desde hace muchísimos años, son mejores amigos y también fueron grandes aliados y grandes oponentes en el encordado, tanto WWE como en ROH o el circuito independiente. Hoy nos enfocamos en un episodio en el que SZ estaba recibiendo críticas entre bastidores y KO también. El que fuera Campeón Universal lo cuenta en su reciente entrevista en After The Bell with Corey Graves.

► Las críticas hacia Sami Zayn y Kevin Owens

“A estas alturas, el lunes (en Raw), lo que dije salió del corazón. Hemos hecho esto durante mucho tiempo, realmente nos hemos ayudado mucho a lo largo de nuestras carreras, pero probablemente también nos hemos frenado, solo por el emparejamiento constante en la mente de las personas. Incluso cuando no estamos juntos. Te diré esto, allá por 2017, en la mente de la gente, él y yo éramos tan una persona que si él recibía críticas detrás del escenario por algo, a mí también me criticaban.

«Incluso si no tengo nada que ver con eso. Una vez nos echaron de una gira por Europa, juntos, por algo que… No creo que ninguno de los dos tengamos nada de lo que culparnos, pero yo apenas estuve involucrado. Era solo: ‘Saca a esos tipos de aquí’. No era solo: ‘Saca uno de ellos’. Literalmente, ese aspecto de lo que dije el lunes se mantiene.

«La gente está viendo al Sami Zayn que sé que estuvo allí durante 20 años. No sé por qué la gente tardó tanto en darse cuenta y obtener el crédito que se merece porque ha sido increíble en la WWE todo el tiempo, pero los últimos meses obviamente ha abierto los ojos de la gente y es genial, pero no creo que sea lo mejor que nuestras carreras sigan estando paralelas«.

¿Pensáis que Kevin Owens y Sami Zayn volverán a formar equipo en WWE?