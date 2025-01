El reconocido excomentaristas de WWE y de ESPN, Jonathan Coachman, quien no salió muy bien que digamos de su último paso por WWE y su relación con Vince McMahon se deterioró casi que por completo, recientemente, sorprendió al revelar algo que le hizo McMahon y la propia WWE.

Y es que Coachman asegura que WWE se vengó de él y lo castigó, como es clásico y hasta «normal» en el mundo de la lucha libre profesional. Todo por no haber ido a un show de WWE, específicamente, WWE Tribute for the Troops, debido a que su esposa, embarazada, se lo pidió. Estas fueron sus interesantes palabras en el video podcast Wrestling Then And Now:

► Cuando Vince McMahon se vengó de Jonathan Coachman

«En ese entonces, mi esposa estaba embarazada de nuestra hija, que ahora tiene 16 años. Era diciembre, y mi hija iba a nacer en junio, así que mi esposa tenía unos tres meses de embarazo. Ella me dijo: ‘No quiero pasar por la ansiedad de saber que vas a una zona de guerra por Tribute to the Troops. Preferiría que no fueras’. Y eso era completamente justo. Así que les dije: ‘Oigan, no voy a ir’.

«La postura oficial de WWE en ese momento era que nadie sería obligado a asistir al evento, aunque algunos talentos han mencionado que había presión para ir. La directiva de WWE pensó que estaba bromeando, ya que siempre había aceptado lo que la empresa me pedía en el pasado.

«Poco después de no asistir a Tribute to the Troops por pedido de mi esposa, noté rápidamente que mi papel en la programación de WWE empeoraba. La semana siguiente, me sacaron de la mesa de comentaristas.

«Luego, al final del show, Undertaker estaba en el ring, y Earl Hebner, uno de los réferis, vino hacia mí. Muchas cosas son borrosas—fue hace más de 17 años—pero recuerdo que me dijo: ‘Ve y ataca a The Undertaker’. Y sabía exactamente lo que estaba pasando. Era la manera de Vince de castigarme.

«Undertaker se disculpó conmigo mientras me golpeaba. Muchos de los chicos eran muy buenos para comunicarse en el ring, hablando de lado para que no se notara. Pero lo acepté. También recibí un par de movimientos finales de otros luchadores. Ese fue el momento en el que supe: no puedo seguir aquí. Nunca podría volver a WWE hoy en día después de cómo me trataron, a pesar de haber sido ferozmente leal a la empresa».