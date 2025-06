Cuando Jim Ross condujo borracho con Steve Austin

Aunque Jim Ross poco o nada se ha visto envuelto en polémicas, como todo ser humano, ha tenido sus momentos cuestionables. Y uno de esos momentos cuestionables los reveló en una reciente entrevista con Inside The Ropes.

Y es que Jim Ross recordó una de las tantas historias alocadas de la carretera, de las que le pasaron y de las que vivió trabajando durante años en WWE y apareciendo semana a semana en un show de Raw y SmackDown en una ciudad diferente. Esa anécdota fue conducir ebrio para llevar junto a «Stone Cold» Steve Austin a unas grabaciones de WWE. Estas fueron sus curiosas declaraciones:

► Cuando Jim Ross condujo ebrio para llevar a Stone Cold a las grabaciones de SmackDown

«Hicimos Raw en Phoenix, Arizona, y la noche siguiente había una grabación de SmackDown, así que eran como 100 millas (160 kilómetros) de distancia. Y bebimos—aunque solo estábamos ‘probando’ el vino—lo hicimos. Rompimos todas las leyes imaginables. Manejando a 100 millas por hora (160 kilómetros por ahora), teníamos envases abiertos, nos tomamos dos botellas de vino en como una hora durante el trayecto, y terminamos completamente borrachos.

«No he vuelto a tomar vino desde entonces. Ya no puedo. Es como esa vez que me emborraché con Jack Daniels. No puedo. Ni siquiera puedo olerlo sin sentir náuseas. Steve es único. Steve no… él entra en estas etapas donde solo habla de beber».