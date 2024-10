Cuando Jim Ross casi es golpeado por Randy Savage

Sin duda alguna, uno de los hombres que más historias y anécdotas tiene es Jim Ross, quien durante años no solo fue comentarista estelar de WWE, sino que estuvo encargado de manejar el personal y a los luchadores, teniendo que despedir a muchos de ellos durante varios años.

Y, recientemente, sorprendió en su video podcast Grilling JR, al revelar que, una vez, casi es golpeado por el legendario «Macho Man» Randy Savage. Estas fueron sus palabras:

► Cuando Randy Savage tuvo problemas con Jim Ross y casi lo golpea

«Él era una superestrella legítima, pero también podía ser un imbécil. Me duele decir eso de alguien que ya falleció, pero en algunos momentos no era una buena persona. Me acorraló en el estudio de televisión por algo que supuestamente dije en una entrevista, una entrevista genérica.

Me acorraló en el estudio de televisión, me estaba regañando, y de repente una sombra enorme nos cubrió a ambos, y era Gorilla Monsoon. Así que la confrontación, si quieres llamarlo así, terminó en ese momento».