Cuando Francia fue la puerta de entrada para WWE en Europa

Este fin de semana, le toca el turno a Francia. Con habitualmente otras escenas europeas llevándose el protagonismo, como la británica o la alemana —y lo tendrán en los próximos meses por Clash at the Castle y Bash In Berlin—, la nación gala lucía un tanto marginada durante los últimos años para WWE.

Pero mañana, esa gran deuda pendiente se saldará con creces. Desde la LDLC Arena de Décines-Charpieu (localidad ubicada en el área metropolitana de Lyon), WWE presenta Backlash France, evento que ya sin WrestleMania en su título, parece se confirma como internacional, tras la entrega del 2023 en Puerto Rico.

► La cuna de André

Backlash France supone la primera vez que WWE produce un evento de pago por visión (o evento premium) sobre suelo francés. Y cualquiera diría, como comenté, que entre este país y el otrora Imperio McMahon no existe bagaje previo. Pero sí lo hay, pues de hecho, el primer show de WWE en Europa se dio allí.

Al igual que Sky Channel permitió que WWE viajara a UK allá por 1989 y Tele 5 hizo lo propio en España un par de años después, en Francia, Canal + fue clave, un lustro antes, convirtiéndose en pionera. Casi desde el inicio de sus emisiones, en 1984, esta cadena apostó por un producto luchístico entonces inmerso en plena «Golden Era», si bien hasta el 23 de octubre de 1987 tal conexión no se hizo carne.

Al amparo de la hoy Accord Arena, entonces Palais Omnisports de Paris-Bercy, WWE hizo «sold out» con casi 12 mil boletos vendidos, y la función fue emitida en directo parcialmente vía Canal+ (algunos combates formaron parte de episodios de WWF Prime Time Wrestling en USA y se incluyeron en ‘Best of the WWF Volume 16: Around the World’ de Coliseum Video). Y sí, André el Gigante, oriundo de Francia, estuvo incluido en este show como principal atracción dentro de uno de los combates que pudieron verse en directo.

Pero la leyenda no luchó, sino que ejerció de árbitro especial para un duelo de mitad de cartel entre Harley Race y Junkyard Dog, y una ruda decisión suya pudo darle la victoria a su colega de la Heenan Family, al descalificar al técnico, por en repetidas ocasiones emplear su característico cabezazo. No pasa nada, que diría Rush. El respetable iba a aplaudirlo hiciera lo que hiciera, y esta horrible lucha, en realidad, fue salvada por la presencia de André, ya muy mermado físicamente.

El resto del menú presentado no fue mucho mejor. La única contienda rescatable vio a The Sensational Sherri en una defensa del Campeonato Femenil WWF ante Velvet McIntyre, con ambas gladiadoras demostrando que la cacareada «Revolución Femenil» de la compañía hoy propiedad de Endeavor siempre tuvo un enemigo principal: la propia WWE.

Mientras, en el estelar, The Rougeau Brothers (lo más parecido a una dupla francesa que tenía Vince McMahon, por ser canadienses) enfrentaron a Dino Bravo (otro canadiense) y Greg Valentine (yanqui, pero quién sabe si con alguna abuela franco-canadiense). 22 minutos de choque que se hacen bastante eternos, y no precisamente por ser un clásico instantáneo.

Como resulta tradición en el historial de WWE, las primeras tomas de contacto nunca resultan sustanciosas más allá del hecho del debut. En los siguientes años, McMahonlandia volvió a Francia ofreciendo mejores carteles, hasta el punto de programar una revancha de WrestleMania V entre Hulk Hogan y Randy Savage. Apuntar que durante la cita de cierre del «tour» francés de 1991, se produjo la última implicación de André el Gigante en WWE.

No obstante, merece subrayarse la importancia de la comentada velada inaugural para el particular Universo WWE europeo y para la penetración del gigante estadounidense en este mercado. No podía ser otra manera, a través de la tierra natal del mayor icono de su historia, André el Gigante.