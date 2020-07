Todos recordarán cuando Drake Maverick se orinó encima en Survivor Series 2018. Para ser justos, ¿quién no lo haría si The Big Show te agarra por el cuello? Para contextualizar cabe recordarse que el ahora luchador de NXT estaba trabajando como representante de AOP, por aquel entonces Campeones de Parejas Raw.

Por este motivo participaron en la guerra de marcas del PPV, enfrentando a The Bar, quienes eran los Campeones de Parejas SmackDown, que además contaban con el gigante como su acompañante.

Los dos hombres afuera del encordado acabaron siendo clave para el resultado del combate porque cuando Show agarró por el cuello a Maverick y este se orinó encima distrajo a Sheamus y Cesaro para facilitar el triunfo de los Autores del Dolor.

Entonces hubo mucha mofa y pitorreo contra quien fuera Campeón 24/7 pero obviamente con el paso de los días todo acabó quedando a un lado. Pero recientemente, en una entrevista con Metro, el propio protagonista del incidente quiso dedicar unas palabras a lo ocurrido.

"He pasado por muchos obstáculos en mi vida, pero orinar frente a miles de personas ha sido probablemente el más difícil. Especialmente cuando no puedes evitarlo y tu única opción es hacerlo. Aunque quiero decir que me alegro de ser un joven hidratado. Cada vez que actúo, rezo un poco y pienso: 'Estoy nervioso, tengo que ir a hacer pis'.

"Siempre tengo que hacerlo antes de salir a escena. Ese día intenté aguantarme. Vaya día. Realmente no entienden el respeto que me dio la gente por orinarme encima en una situación como esa.

"Haré cualquier cosa porque... Quiero decir, ¡es mi trabajo! Si mi jefe quiere que me orine encima mi respuesta va a ser: '¡Bien, jefe! Lo que sea que quieras que hag, lo haré'. Si Harrison Ford te pide que hagas algo en su película de Indiana Jones estoy seguro de que vas a hacerlo. Así son las cosas. ¡La única diferencia es que Harrison Ford no entregó el guion ese día!".